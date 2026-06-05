Sismo de magnitud 5.6 sacude el Pacífico hondureño sin reportes de daños

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la mañana de este viernes 5 de junio se registró un sismo de magnitud 5.6 en las aguas del océano Pacífico, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas afectadas en territorio hondureño.

De acuerdo con el boletín sísmico preliminar emitido por Copeco, el movimiento telúrico ocurrió a las 6:27 de la mañana y tuvo una profundidad de 22 kilómetros. El epicentro fue localizado en las coordenadas 13.02 grados latitud norte y 89.28 grados longitud oeste.

Las autoridades detallaron que el evento sísmico se ubicó aproximadamente a 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, en el departamento de Lempira, y a 255 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa, en una zona marítima del océano Pacífico.

El reporte fue elaborado con información proporcionada por las redes de monitoreo de Copeco, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), instituciones que mantienen vigilancia permanente sobre la actividad sísmica en la región.

Tras el movimiento telúrico, los organismos de protección civil activaron los protocolos de monitoreo para verificar posibles afectaciones en las zonas cercanas; sin embargo, hasta las primeras horas de la mañana no se habían recibido reportes de daños en infraestructura ni de emergencias relacionadas con el sismo.

Se recuerda que Honduras forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma, informarse a través de canales oficiales y tener identificadas las medidas de prevención ante cualquier eventualidad.LB