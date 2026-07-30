Sismo de magnitud 5.0 sacude Guatemala y genera varias réplicas durante la madrugada

Tegucigalpa/Ciudad de Guatemala. Un sismo de magnitud 5.0 despertó a miles de personas en Guatemala durante la madrugada de este jueves, luego de registrarse a las 12:58 a.m., provocando momentos de preocupación entre la población.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 97 kilómetros y su epicentro se localizó a 10 kilómetros de Santa Lucía Cotzumalguapa, en el departamento de Escuintla, al sur del país.

Tras el evento principal, las autoridades reportaron varias réplicas a lo largo de la madrugada. La de mayor intensidad ocurrió a las 3:16 a.m., alcanzando una magnitud de 3.4, aunque también se registraron otros movimientos de menor intensidad.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni daños materiales derivados del sismo, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica y recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial.

Guatemala forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que este tipo de movimientos son frecuentes debido a la interacción de las placas tectónicas que convergen en la zona. IR