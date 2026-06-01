Sismo de magnitud 4.9 sacude el Caribe hondureño

Tegucigalpa – Un sismo de magnitud 4.9 se registró la tarde de este lunes en aguas del mar Caribe, generando preocupación entre pobladores de la zona norte de Honduras y municipios cercanos al litoral atlántico.

De acuerdo con los reportes preliminares, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de apenas un kilómetro y fue localizado a 28 kilómetros al noroeste del municipio de Omoa, en el departamento de Cortés.

El temblor fue percibido en varias localidades de la región norte del país, donde ciudadanos compartieron en redes sociales sus experiencias tras sentir la sacudida durante la tarde.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento sísmico, aunque continúan monitoreando la situación para descartar cualquier incidencia. IR