Sismo de magnitud 4.7 sacude el sur de Honduras sin reportes de daños

Tegucigalpa- Un sismo de magnitud 4.7 se registró en las últimas horas al sur del territorio hondureño, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

De acuerdo con el boletín sísmico oficial, el movimiento telúrico ocurrió a 94 kilómetros al sur de Amapala, departamento de Valle, con una profundidad de 33 kilómetros. El epicentro se localizó en las coordenadas 12.47 grados de latitud norte y 87.85 grados de longitud oeste.

El informe también señala que el sismo se produjo aproximadamente 195 kilómetros al sur de Tegucigalpa y 94 kilómetros al sur de Amapala.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales asociados al evento sísmico. No obstante, Copeco mantiene el monitoreo de la actividad y recomienda a la población, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las medidas de prevención ante cualquier eventualidad.LB