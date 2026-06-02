Sismo de magnitud 4.4 sacude el Caribe hondureño frente a las costas de Tela

Tegucigalpa- Un sismo de magnitud 4.4 se registró durante la madrugada de este martes 2 de junio en el mar Caribe, frente a las costas de Honduras, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco.

-Movimiento telúrico se registró durante la madrugada a 23 kilómetros al norte de Tela, Atlántida; autoridades confirmaron que no se reportan daños ni víctimas.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:36 de la madrugada, con una profundidad de apenas un kilómetro y un epicentro localizado a 23 kilómetros al norte de Tela, en el departamento de Atlántida.

El mapa sísmico divulgado por las autoridades ubica el evento en aguas del Caribe hondureño, al norte de la costa atlántica del país. Debido a su escasa profundidad, el temblor pudo ser percibido por pobladores de municipios cercanos, aunque sin generar consecuencias mayores.

Hasta el momento, las autoridades de protección civil confirmaron que no se reportan daños en infraestructura, viviendas o carreteras, ni personas afectadas por el fenómeno.

Copeco mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional y recordó a la población la importancia atender únicamente la información emitida por fuentes oficiales.LB