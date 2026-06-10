Sismo de magnitud 4.1 se registra al noreste de Guanaja sin reportes de daños

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), informó que a las 8:35 de la mañana de este miércoles se registró un sismo de magnitud 4.1 en el mar Caribe, al noreste de las Islas de la Bahía.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 22 kilómetros y se localizó en las coordenadas 17.15 grados de latitud norte y 85.20 grados de longitud oeste.

El epicentro fue ubicado aproximadamente a 107 kilómetros al noreste de la isla de Guanaja y a 401 kilómetros al noreste del municipio de Guanaja, en el departamento de Islas de la Bahía.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no se reportan daños en tierra firme ni afectaciones a la población como consecuencia del evento sísmico.

Las autoridades de Copeco, detallaron que mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica en el territorio nacional e insta a la población a mantenerse informada siempre a través de los canales oficiales. LB