Sismo de magnitud 3.1 se registra en San Luis en Santa Bárbara

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) reportó que se registró un sismo de magnitud 3.1 en el occidente del país.

El reporte del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceánicos y Sísmicos (Cenaos), a través de la Unidad de Sismología, detalló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 3 kilómetros y localizado a 10 kilómetros del municipio de San Luis, Santa Bárbara.

El movimiento telúrico no registró daños materiales ni pérdidas de vidas humanas.

Asimismo, el llamado es a la población a tomar las medidas de prevención cuando se registren los movimientos telúricos.

Se estima que el sismo lo provocó una falla local. IR