Sismo de magnitud 2 en la escala de Richter se registra en Monjaras

Tegucigalpa-El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Cenaos), informó este jueves sobre un sismo ocurrido esta mañana en Monjaras, Marcovia, Choluteca.

El sismo de magnitud de 2.0 en la escala de Richter se registró a las 7:54 de la mañana, con una profundidad de 5 kilómetros.

El epicentro de este se localizó entre los sectores de Monjaras (Honduras), San Miguel y San Francisco Gotera (El Salvador).

Durante toda la semana el país ha registrado movimientos telúricos en diferentes sectores del territorio nacional. IR