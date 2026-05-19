Sismo de 4.9 grados se registra en Nicaragua, se siente en Honduras y El Salvador

Tegucigalpa – Un sismo de 4.95 grados en la escala de Richter se registró esta mañana en Nicaragua y se sintió en Honduras y El Salvador.

Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Terrestres (Ineter), el sismo se registró a las 8:17 de la mañana, con una profundidad de 27 kilómetros.

El epicentro del sismo fue a 65 kilómetros al suroeste de Punta Cosigüina en Nicaragua.

Según datos de pobladores el sismo se sintió en la zona sur de Honduras y en El Salvador.

Las autoridades piden a la población del Golfo de Fonseca estar alertas ante las réplicas. IR