Sismo de 4.1 se reporta en Trujillo

Tegucigalpa – Esta madrugada de este lunes, a las 2:18, se reportó un sismo de magnitud 4.1 localizado a 89 kilómetros al norte de Trujillo, en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.

El movimiento telúrico se localizó a 165.84 kilómetros al norte de Brus Laguna, Gracias a Dios, según informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en colaboración con el Observatorio Sismológico de la UNAH/CATAC e Ineter.

El evento sísmico tuvo una profundidad de 10 kilómetros, con coordenadas 16.590° N y 85.700° W.

Copeco, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Trujillo, Roatán y Gracias a Dios, realizó un monitoreo en las comunidades cercanas al epicentro. Afortunadamente, no se han recibido informes de percepción del movimiento por parte de la población local.

Hasta el momento el sismo no registra daños ni afectaciones derivadas de este evento. IR