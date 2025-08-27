Sismo de 4.0 grados se registra al sureste de Tela

Tegucigalpa – Un sismo de 4.0 grados en la escala Richter se reportó este miércoles con epicentro en el sureste de la ciudad de Tela, Atlántida, Caribe de Honduras.

El reporte oficial de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), da cuenta que el movimiento telúrico se produjo a las 2:01 de la madrugada.

El sismo tuvo 2 kilómetros de profundidad y entre los puntos de referencia: 85.18 kilómetros al noreste de Puerto Cortés, 81.42 kilómetros al norte de Tela y 114.74 kilómetros al noroeste de La Ceiba.

El Cuerpo de Bomberos no ha recibido reportes de la población en torno a daños o posibles asistencias a personas afectadas por el movimiento telúrico. IR