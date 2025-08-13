Sismo de 3.1 grados se registra en Tegucigalpa

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) reportó este martes un sismo de magnitud 3.1 en el centro del país.

El reporte del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos Oceánicos y Sísmicos (Cenaos), a través de la Unidad de Sismología, detalló que el movimiento telúrico reportado esta noche, tuvo una profundidad de 213 kilómetros.

Localizado en San Sebastián, la Villa de San Antonio, Francisco Morazán.

El sismo se registró a las 8:02 de la noche.

Hasta el momento no se reportan daños. IR