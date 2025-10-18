SIP denuncia intimidación de FFAA contra periodistas y medios

Tegucigalpa – Las “Fuerzas Armadas (de Honduras) han configurado un patrón de intimidación, difamación y estigmatización contra periodistas y medios”, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En un comunicado emitido, la SIP destacó que la “labor de la prensa se ha visto gravemente afectada por acciones directas” dee la institución armada hondurerña.

Recordó el ente que aglutina a los medios de comunicación del continente americano que el pasado 29 de septiembre las Fuerzas Armadas publicaron en su medio digital una portada que señalaba al periodista Rodrigo Wong Arévalo como “un traidor a la patria”.

La SIP señaló que anteriormente había condenado una “campaña de hostigamiento” del jefe del Estado mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández contra diversos medios y periodistas nacionales.

A través de un pronunciamiento, señaló que la publicación de la FFAA acusaba a Wong Arévalo de “defender posturas de El Salvador en la disputa por el Golfo de Fonseca”, exponiéndolo a un riesgo inminente.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras (AMC) condenaron el ataque y pidieron a las Fuerzas Armadas que no continúe con el patrón de generar “odio y división entre la familia hondureña”.

(LEER): Colegio de Periodistas crítica que FFAA pretenda imponer agenda noticiosa en los medios

Indicó que el alto mando militar impulsó acciones judiciales con el fin de forzar a más de doce medios de comunicación a revelar sus fuentes.

Igualmente, condenó las acciones por violar “principios fundamentales del periodismo y los derechos constitucionales e internacionales que protegen la confidencialidad de la información”.

(LEER):SIP repudia ofensiva de las FFAA de Honduras contra periodistas y medios independientes

También hizo memoria al recordar que el 26 de mayo, el medio digital de las FFAA, descalificó en su portada, bajo el título de “Sicarios de la Verdad” y acompañado con fotografías, a los periodistas Rodrigo Wong Arévalo, director del programa “Abriendo Brecha” y propietario de Canal 10; Juan Carlos Sierra, presidente del CPH y Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces.

El 31 de julio, en distintas calles de Tegucigalpa, se desplegaron varias pancartas con los nombres, rostros y medios u organizaciones a los que pertenecen nueve periodistas bajo el mensaje “Sicarios de la verdad, armas de desinformación masiva, no quieren que se realicen elecciones”.

Estos hechos se suman a otras violaciones que marcan un incremento en los niveles de intolerancia frente a la crítica, reflejado en amenazas, intimidaciones, estigmatización, agresiones físicas selectivas, insultos, descalificaciones y detenciones arbitrarias, subrayó la SIP.

Añadió que en este período también se documentaron varias detenciones arbitrarias de periodistas durante coberturas de protestas sociales.

Finalmente, concluyó que hay grupos dedicados a la defensa de la libertad de expresión, tanto nacionales como internacionales, destacan que el país necesita progresos en materia de libertad de prensa para fortalecer la democracia. (PD).