Sinner: «Ver este tipo de resultados me hace feliz»

Miami (EE.UU.).- El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, afirmó este domingo después de ganar el Masters 1.000 de Miami que alcanzar este tipo de resultados le hacen muy feliz, aunque se mostró ambicioso en seguir mejorando a nivel individual.

«Hemos tenido días de entrenamiento muy, muy intensos, y ver este tipo de resultados me hace feliz; me alegra aún más el nivel que estamos intentando alcanzar y el tipo de jugador que aspiramos a formar», dijo el transalpino dirigiéndose a su equipo durante la entrega de premios.

Además, felicitó a su rival en la final, el checo Jiri Lehecka, número 22 del mundo, por su nivel, especialmente tras haber lidiado con varias lesiones.

«Jiri, es increíble verte de vuelta jugando a este nivel. Sigue así, tú y tu equipo», expresó Sinner, quien se convirtió hoy en el octavo tenista masculino, y en el primero desde Roger Federer en 2017, en lograr el ‘Sunshine Double’, que consiste en ganar Indian Wells y Miami de forma consecutiva.

Sinner ganó a Lehecka por 6-4 y 6-4 en una hora y 33 minutos de partido, en una final que comenzó con una hora y media de retraso y se mantuvo interrumpida otra hora y media por la lluvia.

«Ha sido un torneo muy desafiante, con mucha lluvia, pero a quienes se encargaron de secar la pista, los recogepelotas, gracias por cuidar de nosotros», agradeció el tenista. EFE/ir