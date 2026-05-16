Sinner, sobre sus molestias físicas y respiratorias: «No puedo responder»

Roma – El italiano Jannik Sinner, que este sábado se clasificó para la final del Masters 1.000 de Roma, afirmó, al ser preguntado por sus malestares físicos y respiratorios mostrados durante el partido, y después de que se especulara con un posible ataque de pánico, que no podía responder nada sobre el asunto.

«No puedo responder», dijo tajante el tenista en rueda de prensa tras el partido, después de que durante el segundo set mostrara evidentes signos de fatiga, lo que desató rumores sobre un posible ataque de pánico debido a las profundas respiraciones que realizó y al hecho de que, presuntamente, vomitó detrás del marcador.

El italiano afirmó que esta noche durmió mal y que fue un partido «muy difícil», marcado por una interrupción debido a la lluvia que obligó a reanudar el encuentro un día después de su inicio, cuando dominaba el tercer set por 4-2.

«Cuantos más años pasas en el circuito, más normal es conocer las situaciones y saber manejarlas mejor. Lo mejor que uno puede hacer es mantenerse lúcido el mayor tiempo posible. Pero no todos los partidos ni todos los días puedes estar al cien por cien. Aun así, estoy contento de cómo resolvimos este partido», agregó sobre cómo gestionó sus dificultades físicas, que le llevaron a pedir asistencia médica.

El tenista de San Candidó valoró que la final, en la que se enfrentará al noruego Casper Ruud, será «mentalmente» un partido duro y que las finales «siempre son difíciles de jugar».

«Sé que estoy en la final; obviamente es algo muy importante, pero lo que pase el domingo, pasará. Solo puedo controlar aquello que puedo controlar, como estoy haciendo ahora mismo, y más que eso no puedo hacer», subrayó.

«Es un momento muy especial. También el año pasado fue así aquí, así que estoy feliz. Es muy importante para el deporte italiano en general. Mañana será un día muy, muy duro, pero también divertido, con muchos italianos», concluyó.

Sinner se impuso en la final ante Daniil Medvedev, en un partido marcado por la lluvia que obligó a suspenderlo cuando dominaba 6-2, 5-7 y 4-2, y que se reanudó al día siguiente. JS