Sinner se deja dos sets ante Kecmanovic y pasa a segunda ronda sufriendo

Londres – Jannik Sinner, número 1 del mundo, sufrió para derrotar al serbio Miomir Kecmanovic en la primera ronda de Wimbledon, torneo del que el italiano es el vigente campeón, en un encuentro en el que fue perdiendo por dos sets a uno, pero que consiguió dar la vuelta al marcador (4-6, 6-3, (6)6-7, 6-2 y 6-3).

El italiano, que pasó mas apuros de lo esperado, consiguió la clasificación y se enfrentará el miércoles al portugués Nuno Borges en segunda ronda en su camino a revalidar el título conseguido el año pasado.

En su 94 victoria en todos los torneos Grand Slam, Sinner se apoyó en su saque y realizó 31 aces, que fue una de las claves de su remontada.

Kecmanovic, que realizó uno de sus mejores partidos en los últimos años, rozó la machada y soprendió al mejor jugador del mundo, que mostró debilidad en su debut.

El serbio realizó un ‘break’ clave en el noveno juego del set inaugural que le valió para adelantarse en el marcador, pero Sinner consiguió reaccionar e igualó el marcador con un contundente 6-3.

Cuando parecía que el italiano lo tenía controlado, Kecmanovic desplegó su mejor tenis en la muerte súbita, donde llegó a salvar una bola de set y aprovechó su primera opción al resto.

Con la grada en su máximo esplendor, Sinner, al borde de las cuerdas, consiguió ventaja en la cuarta manga con dos roturas consecutivas que llevaron al partido al quinto set, donde el italiano, con un ‘break’ en el sexto, cerró el encuentro y evitó la sorpresa. EFE