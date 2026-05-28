Sinner no llena el hueco de Alcaraz

París.– La eliminación del italiano Jannik Sinner en Roland Garros, torneo en el que no compareció por lesión el español Carlos Alcaraz, deja vacante el trono de un grande para los dos líderes del ránking por vez primera desde la que el serbio Novak Djokovic sumara su 24 grande en el Abierto de Estados Unidos de 2023.

Desde entonces, Sinner y Alcaraz se han repartido los nueve Grand Slam que se han disputado, una racha que se romperá el próximo 7 de junio, cuando se dispute la final masculina del torneo.

El italiano ganó los Abiertos de Australia de 2024 y 2025, el de Estados Unidos de 2024 y Wimbledon de 2025, mientras que el español se apuntó Roland Garros de 2024 y 2025, Wimbledon de 2024, el Abierto de Estados Unidos de 2025 y el de Australia de este año.

Además, antes de esa racha, Alcaraz había levantado el Abierto de Estados Unidos de 2022, su primer grande, y Wimbledon de 2023.

Con la caída de Sinner, de los tenistas en liza solo Djokovic cuenta con un Grand Slam en sus vitrinas. El serbio busca el 25 de su carrera, lo que le colocaría en solitario en la cumbre del tenis, al superar a la australiana Margaret Court.

En el cuadro quedan, además dos antiguos finalistas en París, el noruego Casper Ruud, que perdió la de 2022 con Rafa Nadal y la del año siguiente con Djokovic, y Alexander Zverev, derrotado en la de 2024 por el serbio. EFE/ir