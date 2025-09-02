Sinner hace pedazos el saque de Bublik

Nueva York – El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, avanzó este lunes a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos tras humillar al kazajo Alexander Bublik, a quien desarmó al resto de un saque hasta hoy inexpugnable.

Sinner, que defiende el título en Nueva York, atropelló a Bublik (número 23 del mundo) por 6-1, 6-1 y 6-1 en una hora y 21 minutos. El italiano se enfrentará en los cuartos de final a su compatriota Lorenzo Musetti, número 10 del mundo.

Sinner salía sobre aviso. En los últimos dos años había disputado 79 partidos frente a jugadores fuera del ‘Top 20’, con una sola derrota: precisamente contra Bublik, este 2025, en el ATP 500 de Halle (Alemania).

Tras deshacerse de Sinner en octavos de final, Bublik conquistó Halle. También salió campeón en los ATP 250 de Gstaad y Kitzbuhel, convirtiéndose en uno de los tres únicos jugadores esta temporada junto a Carlos Alcaraz y Luciano Darderi en ganar tres o más torneos.

Además, Bublik llegaba al duelo con Sinner en Nueva York habiendo ganado sus tres primeros partidos sin ceder ni un solo juego de sus 55 disputados. Solo 10 hombres habían conseguido algo parecido en este siglo.

Sinner machaca al resto

Hasta hoy. Sinner le quebró su primer juego y luego le quebró el segundo. Así hasta firmar 8 ‘breaks en 11 juegos al resto.

En Flushing Meadows apareció un Sinner muy distinto al de sus tres primeras rondas, que disipó cualquier duda tras lo ocurrido en Cincinnati y se mostró como una auténtica máquina de jugar al tenis, como en las grandes ocasiones.

El italiano también se tomó el partido mucho más en serio que su ruval. Se adelantó 4-0 en un abrir y cerrar de ojos y cerró el set 6-1 tras un tercer ‘break’ en apenas 23 minutos. Bublik, mientras tanto, sacó dos veces por abajo, falló las dos y respondió con risas a los abucheos del público.

El segundo y el tercer set siguieron el mismo patrón: Sinner se puso 3-0 en la segunda manga y solo permitió a un errático Bublik rescatar un juego antes de sellar el 6-1; en la tercera impuso de nuevo su autoridad con otro 6-1, rematado con una doble falta del kazajo, la guinda amarga de una noche para el olvido.

Bublik cometió 13 dobles faltas esta noche, entre sus 31 errores no forzados, con solo un 61 % de puntos del primer saque y un 19 % en el segundo. Fue una auténtica humillación para el kazajo, reducido a celebrar los escasos puntos que Sinner le concedió.

«Eres buenísimo, esto es una locura. ¡Yo no soy malo!», le dijo Bublik a Sinner con buen humor al felicitarlo por el triunfo al final del partido.

Sinner, por su parte, atribuyó parte de su aplastante victoria al mal día de su rival: «Venía de un partido muy exigente, a cinco sets, que acabó muy tarde, y no sacó tan bien como suele hacerlo».

«Yo le rompí el saque muy temprano en cada set, y eso me dio confianza para sacar un poco mejor. Estoy muy, muy contento. Es la primera vez este año que puedo jugar un partido nocturno aquí, y marca una diferencia enorme», añadió.

La victoria de este sábado fue la número 25 consecutiva de Sinner en pistas rápidas de ‘Grand Slam’, tras haber conquistado las dos últimas ediciones del Abierto de Australia y la última en Nueva York.

Además del título, Sinner también defiende el número 1 de la ATP, amenazado por el español Carlos Alcaraz. Sinner debe mejorar el resultado de Alcaraz para conservar el liderato en el ranking. EFE