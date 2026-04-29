Sinner baja a Jódar de la nube

Madrid – Ha sido el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, que pretende salir el domingo de la Caja Mágica con un nuevo registro histórico bajo el brazo, el de ganar cinco Masters 1,000 seguidos, el jugador que ha puesto freno al español Rafa Jódar en su fulgurante transitar por el circuito (6-2 y 7-6(0).

El tenista de San Cándido, que acumula en lo que va de 2026 21 triunfos seguidos, ha bajado al jugador de Leganés (Madrid), de 19 años, de la nube en la que andaba metido desde hacía semanas atrás. El joven que acumulaba once victorias en tierra y solo una derrota. Dos con esta, con la encajada en sus primeros cuartos de final de un Masters 1000 y que vendió cara la derrota. Especialmente en el segundo set, resuelto en el ‘tie break’.

Jódar, que hace pocas semanas ganó su primer torneo, en Marrakech (Marruecos), que después llegó a semifinales en Barcelona, una competición de categoría 500 y que en Madrid, en su ciudad, se situó, como único español, entre los ocho mejores tras ganar por primera vez a un top 10, el australiano Alex de Miñaur y a la gran sensación entre los adolescentes, el brasileño Joao Fonseca, mantuvo el tipo una gran parte del partido contra Sinner, una nueva prueba de fuego, una referencia ideal para evaluar y calibrar la situación real del español.

Hay distancia todavía entre ambos. Sinner es junto a Carlos Alcaraz el mejor del mundo. Cuatro Grand Slam en sus espaldas, número uno y, con la de este miércoles veinticinco victorias seguidas en torneos Masters 1.000 (52-2 en sets), desde que ganó París en el 2025 hasta ahora.

Jodar ha iniciado su camino. Con determinación y firmeza y un desparpajo impropio de los que empiezan. Sin miedo y una cabeza asentada. Como jugó a Sinner mucho rato, al margen del marcador. A lo suyo. Se dio cuenta de que no está tan lejos y que algún día puede llegar. Como dijo Sinner en la víspera, habrá unos cuantos duelos con el madrileño en el futuro.

Sinner, que con esta de Madrid, la que le faltaba, ya ha completado las semifinales, al menos, en los nueve torneos Masters 1.000, tuvo que jugar al límite en algunos momentos.

Los cinco primeros juegos Jodar asumió el cuerpo a cuerpo con tiros largos y ajustados. Pero en los momentos clave Sinner impuso su condición de campeón. No aprovechó las ocasiones de rotura el madrileño. Sinner si.

Y en cuanto estableció el desequilibrio en el quinto juego, con algo de fortuna, una red al otro lado y una línea, amarró el primer set. Buscó el quiebre el español para igualar la manga pero el italiano no lo permitió. Aceleró y ganó el set con una diferencia ficticia, 6-2, que no muestra la igualdad que hubo en la pista.

Eso no hundió a Jódar, en un cara a cara disputado bajo techo cubierto por la amenaza de lluvia, que lo intentó en el segundo. Tuvo varias ocasiones 15-40 para romper el servicio de Sinner en el sexto juego y ponerse 4-2.

Pero Sinner mantuvo las distancias y no lo permitió. Igual pasó en el siguiente, con 4-3 y tres opciones para que el madrileño se colocara 5-3. Tampoco pudo.

El choque se resolvió en el desempate, en el ‘tie break’. Ahí no hubo color. Jódar no ofreció resistencia y el italiano cerró el triunfo ante el ídolo local, el último superviviente español en la Caja Mágica que abandonó ovacionado y reforzado.

El italiano cerró el triunfo en una hora y 57 minutos para alcanzar, por primera vez, las semifinales del Masters 1000 de Madrid que le unen a Roger Federer y Rafael Nadal como los únicos en alcanzar este tramo en los cuatro primeros torneos de este nivel.

Sinner, que desde Madrid 2024 tiene veintiocho partidos ganados y solo tres derrotas en tierra, jugará la semifinal contra el ganador del partido entre el francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka. EFE