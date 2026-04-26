Sinner acelera a octavos: veinticuatro victorias Masters 1000

Madrid – Jannik Sinner no concedió opción alguna al danés Elmer Moller, un jugador procedente de la fase previa que por primera vez jugó la tercera ronda de un Masters 1000 que alcanzó gracias a la retirada del canadiense Gabriel Diallo y que solo pudo hacer cinco juegos al número uno del mundo.

El tenista de San Cándido ganó su compromiso por 6-2 y 6-3 sin apenas desgaste, en una hora y 17 minutos, para citarse con el ganador del encuentro entre el británico Cameron Norrie y el argentino Thiago Agustín Tirante. En el horizonte, el español Rafael Jódar, con el que puede coincidir si el madrileño, sensación del evento, gana en unas horas al brasileño Joao Fonseca y su siguiente mano a mano en el cuarto tramo.

Pero mientras, hasta que ese anhelo de la organización y el público del torneo llegue, si llega, Sinner mantiene su hoja de ruta para convertirse en el primer jugador en la historia en ganar cinco Masters 1000 seguidos.

El italiano sumó su decimonovena victoria seguida en lo que va de 2026 tras ganar los títulos de Indian Wells, Miami y Montecarlo. Dejó sin opción a su rival que aspiraba a lograr la victoria más importante de su carrera.

Más allá va el registro del italiano en torneos Masters 1000. Veinticuatro. Desdde la de París del pasado año hasta estas de Madrid tras atravesar Indian Wells, Miami y Montecarlo, con 46 sets ganados y solo dos perdidos.

Sinner, que pretende además completar la serie de semifinales en los nueve torneos de este rango -en Madrid su tope son los cuartos de final- apenas sufrió ante un rival que asumió su inferioridad desde el principio. Además, requirió asistencia médica al final del primer set. No parecía el virus, sin algo físico, en el abductor.

Aguarda empresas mayores el número uno del mundo, con el camino despejado en Madrid y ya dentro de la segunda semana. Espera Norrie o Tirante y apunta a un nuevo registro; Sin Alcaraz ni Djokovic en el camino, solo Alexander Zverev, si acaso, puede hacerle frente. Sería al final. EFE