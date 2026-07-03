Sinner acelera a octavos que alcanza por quinto año seguido

Redacción deportes – El vigente campeón y número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner dio un paso más en su objetivo de revalidar el título de Wimbledon que logró el pasado curso y tras ganar al estadounidense Jenson Brooksby en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4), se situó por quinto año consecutivo en los octavos de final del Grand Slam londinense.

El jugador de San Cándido, que saldrá en la cima del circuito sea cual sea su resultado en el All England Club, no dio opción a su rival, al que ganó por segunda vez en otros tantos cara a cara después de que le venciera en Washington, en semifinales, en agosto del 2021. Tardó dos horas y cuarto en resolver el compromiso.

La novena victoria seguida en Wimbledon, seis del año pasado y tres que acumula en el presente, lleva al transalpino a un duelo contra el japonés Shintaro Mochizuki que ganó al español Rafa Jodar.

Aunque da la sensación de que el transalpino no ha alcanzado su mejor nivel, al menos el que le llevó a ganar todos los Masters 1000 del primer tramo del curso, va a más. Tuvo que agotar las mangas contra el serbio Miomir Kecmanovic en primera ronda y Nuno Borges, de Portugal, le complicó después. En esta ocasión, en la pista 1 del All England Club, disfrutó de un partido autoritario y una victoria convincente.

El italiano cometió, sin embargo, veintiséis errores no forzados, más que sur rival que acabó con veinte y perdió el saque más de lo esperado, cuando iba a cerrar el choque. Pero su calidad es tal, que tuvo margen para enmendar cad situación.

«Estoy muy feliz e intento mejorar cada día. Dar pasos hacia adelante. Si quiero llegar lejos tengo que mejorar algunas cosas», asumió Sinner en la pista.

El número uno del mundo elogió la resistencia de Brooksby. «Ya habíamos jugado y agradezco el apoyo del público, que necesitaba», indicó el tenista de San Cándido que se medirá al japonés Shintaro Mochizuki, verdugo del español Rafa Jódar.

«Nunca he jugado contra él pero si está en la cuarta ronda de un Grand Slam es que tiene nivel y será un partido complicado. Jugaba contra un rival difícil, Rafa Jódar y esta superficie es imprevisible», añadió Sinner.

Sinner llegó a los octavos de final por quinta vez e igualó el récord histórico de Nicola Pietrangeli de mayor número de apariciones en los octavos de final individuales masculinos de Wimbledon por un jugador italiano. Está en la cuarta ronda de un Grand Slam por vigésima vez.

Ahora, el número uno del mundo desafía el registro de ser el décimo hombre en la Era Abierta en revalidar el título de Wimbledon, después de Rod Laver, John Newcombe, Björn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Djokovic y Alcaraz y conseguir su quinto Grand Slam tras los títulos del Abierto de Australia en 2024 (derrotando a Medvedev) y 2025 (derrotando a Alexander Zverev), y del Abierto de Estados Unidos de 2024 (derrotando a Taylor Fritz), además del de Wimbledon del pasado curso tras vencer a Alcaraz. EFE