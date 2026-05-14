Sinner, a semifinales tras ganar plácidamente a Rublev

Roma – Sinner ganó este jueves plácidamente y con autoridad al ruso Andrei Rublev por 6-2, 6-4 y se clasificó para las semifinales del Masters 1000 de Roma, consolidando su condición de favorito y situándose ya entre los cuatro mejores del único torneo de esta categoría que aún falta en su palmarés.

Con este triunfo, Sinner se convierte en el tenista con la racha de victorias consecutivas más larga en la historia de Masters 1000, con 32, superando las 31 que poseía Novak Djokovic.

El italiano empezó el partido de la mejor forma posible, rompiendo el saque de su rival y siendo solvente en los suyos. Tras una demostración de buen tenis, técnico y trabajado, el tenista de San Cándido se metió en el bolsillo los primeros seis juegos de una forma aplastante, concediendo sólo dos a Rublev.

La primera manga la cerró en treinta y ocho minutos, en la misma línea en la que lo hizo en las anteriores rondas, en las que selló sets rápidos confirmando su posición como primer cabeza de serie.

El segundo comenzó igual que el primero, con el italiano haciendo ‘break’ y cada uno haciendo valer sus posteriores servicios. Rublev tiró de su juego franco desde el fondo de la pista pero Sinner estuvo muy acertado en su defensa, con golpes también muy certeros en ataque.

Rublev se animó y sacó partido de un Sinner momentáneamente errático, pero siempre estuvo por debajo en el marcador y finalmente el número uno cerró el partido en una hora y 31 minutos.

El ruso se encontró enfrente con un muro que no cedió y que volvió a brillar ante un estadio completamente lleno, volcado con él y soñando con un posible derbi en la final después de que Luciano Darderi accediera a semifinales tras ganar al español Rafael Jódar.

Nunca en la historia del tenis dos italianos se han enfrentado en la final de un torneo Masters 1000, y podría suceder, si ambos ganan sus partidos, en el torneo que se disputa, precisamente, en la capital del país transalpino.

Fue mucho Sinner para Rublev, quien pese a haber ganado dos Masters 1000 (Montecarlo 2023 y Madrid 2024), no pudo con un rival al que ya ganó en semifinales de Montreal en 2024. Se tomó su revancha el número uno contra uno de los grandes referentes actuales del tenis en el país euroasiático.

El ruso se quedó a las puertas de alcanzar su décima penúltima ronda de Masters 1000, que hubiera supuesto, además, pleno de semifinales en los nueve torneos de esta categoría.

Mientras que Sinner alcanzó así su segunda semifinal sobre tierra batida romana después de la del año pasado, cuando ganó al estadounidense Tommy Paul para clasificar a la final, en la que cayó ante el español Carlos Alcaraz.

Este año, y ante la ausencia del murciano, Sinner es el máximo favorito para optar al título, el único de este circuito que le falta en su palmarés y que le otorgaría el prestigioso ‘Career Golden Masters’, un título que se otorga al único jugador en ganar los nueve Masters 1000 y que sólo posee Djokovic -hasta en dos ocasiones-.

En la semifinal, el tenista de San Cándido se enfrentará al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce y el ruso Daniil Medvedev. EFE