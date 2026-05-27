Sindicatos realizan protestas frente a instalaciones del IHTT

Tegucigalpa – Varias organizaciones sindicales realizan una protesta frente a las instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), en exigencia del respeto a los derechos laborales.

También realizan la toma en rechazo a despidos que, según denuncian, se han ejecutado masivamente en los últimos meses.

Durante la manifestación, los dirigentes explicaron que la acción se mantiene en señal de presión ante lo que consideran una vulneración a la estabilidad laboral de los trabajadores.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional se apostaron en el lugar para resguardar las instalaciones.

Uno de los representantes sindicales señaló que la medida de presión se mantendrá mientras no haya una respuesta favorable por parte de las autoridades.

“Estas presiones hoy van a ser hasta las 12 del mediodía, pero van a ser presiones indefinidas porque claramente se está irrespetando lo que es algo ganado por los sindicatos”, expresó.

El representante recordó que la estabilidad laboral ha sido un derecho defendido históricamente por el movimiento sindical en el país.

En la protesta participan diferentes estructuras sindicales, entre ellas el SITRAIHTT, el SITRAEXPRECO, Sitrasedesol, el SITRAPANI y la Federación de Trabajadores Unitarios de Honduras (FUTH). AD