Sindicatos de maquilas se movilizan en rechazó del proyecto  “Ley de Empleo Parcial” en Choloma

San Pedro Sula– La red de sindicatos de la maquila anunció desde el pasado lunes, la movilización para este viernes en rechazo a la propuesta de la Ley de Empleo Parcial, conocida como “Ley de Empleo por hora”.

La medida busca mostrar la oposición de los trabajadores del sector ante lo que consideran un riesgo para la estabilidad laboral y los ingresos de los empleados.

Según ese sector, tras revisar la iniciativa con la comisión de dictamen del Congreso, afirmaron que “la ley de empleo parcial va en contra de la estabilidad laboral y de los ingresos de los trabajadores”.

Señalaron que, históricamente, la aplicación de este tipo de normativa no había provocado pérdida de empleos en la maquila, y que las reducciones recientes se deben más a aranceles impuestos por Estados Unidos y a la ley de justicia tributaria.

Los sindicatos explicaron que este año ya se han perdido cerca de 3 mil empleos en la maquila, sumándose a otros 60 mil puestos eliminados en años anteriores.

Por ello, hacen un llamado al presidente para que intervenga y evite nuevas pérdidas, y aseguran que la movilización será un mecanismo para defender el empleo y la estabilidad del sector. IR