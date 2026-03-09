Sindicatos de maquilas a las calles este viernes en rechazo a la Ley de Empleo Parcial

San Pedro Sula – La red de sindicatos de la maquila anunció una movilización para el próximo 13 de marzo en rechazo a la propuesta de la ley de Empleo Parcial, conocida como “Ley de Empleo por Hora”.

La medida busca mostrar la oposición de los trabajadores del sector ante lo que consideran un riesgo para la estabilidad laboral y los ingresos de los empleados.

Los representantes sindicales aseguran que esta modalidad afecta los derechos de los trabajadores, al limitar beneficios y estabilidad laboral.

La protesta busca visibilizar la situación y exigir al sector empresarial y autoridades medidas que garanticen condiciones laborales justas para los empleados de la maquila.

Evangelina Argueta, directora de la CGT, afirmó que, tras revisar la iniciativa con la comisión de dictamen del Congreso, “la ley de empleo parcial va en contra de la estabilidad laboral y de los ingresos de los trabajadores”.

Señaló que, históricamente, la aplicación de este tipo de normativa no había provocado pérdida de empleos en la maquila, y que las reducciones recientes se deben más a aranceles impuestos por Estados Unidos y a la ley de justicia tributaria.

Los sindicatos explicaron que este año ya se han perdido cerca de 3 mil empleos en la maquila, sumándose a otros 60 mil puestos eliminados en años anteriores.

Por ello, hacen un llamado al presidente para que intervenga y evite nuevas pérdidas, y aseguran que la movilización será un mecanismo para defender el empleo y la estabilidad del sector. IR