Sindicato vuelve a tomarse la UMAPS, demandando contrato colectivo

Tegucigalpa- Miembros del sindicato de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), realizan una protesta de brazos caídos y mantienen una toma de las instalaciones en demanda del cumplimiento del contrato colectivo.

El grupo de trabajadores sindicalizados piden a las autoridades administrativas el cumplimiento de sus demandas laborales.

La administración de la UMAPS aseguró que, pese a la tensión, las operaciones no han sido interrumpidas.

Los sindicalistas advirtieron que las tomas en esa dependencia continuarán, hasta que las autoridades respeten el contrato colectivo. IR