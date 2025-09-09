Sindicato se toman todos los planteles de la UMAPS, demandando contrato colectivo

Tegucigalpa- Miembros del sindicato de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), continúan este martes con jornadas de protestas de brazos caídos y mantienen una toma de todas las instalaciones en demanda del cumplimiento del contrato colectivo.

El grupo de trabajadores piden a las autoridades administrativas el cumplimiento de sus demandas laborales.

Señalaron que a partir de hoy estarán tomados todos los planteles de Tegucigalpa.

La administración de la UMAPS aseguró que, pese a la tensión, las operaciones no han sido interrumpidas.

Los sindicalistas advirtieron que las tomas en esa dependencia continuarán, hasta que las autoridades respeten el contrato colectivo. IR