Sindicato se toma la UMAPS exigiendo negociación del contrato colectivo

Tegucigalpa- Miembros del Sindicatode la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), realizan una toma del edificio ubicado en la colonia Divanna de Comayagüela donde exigen una negociación al contrato colectivo.

Desde tempranas horas de la mañana los manifestantes paralizaron las operaciones administrativas del ente rector del servicio de agua en la capital.

Los manifestantes denuncian que, pese a haber presentado su pliego de condiciones desde hace varios meses, no han recibido respuesta por parte de las autoridades municipales ni de la gerencia de UMAPS.

Señalan además el incumplimiento de derechos laborales y piden garantías de estabilidad para el personal técnico y operativo.

Apuntaron que las tomas serán progresivas hasta lograr un acuerdo con las autoridades. IR