Sindicato del SANAA pide respetar derechos laborales ante posibles despidos

Tegucigalpa – En el marco de las movilizaciones del Día Internacional del Trabajador, el Sindicato del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados y Similares (Sitrasanaays), hizo un llamado a las autoridades para garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores ante posibles procesos de despido en la institución.

El dirigente del Sindicato, Víctor Ortiz, indicó que cualquier proceso de despido debe realizarse conforme a la ley. “Si no quieren más demandas, que paguen el 100 % de las prestaciones. Si pagan menos, el trabajador va a demandar y el Estado terminará pagando más”, manifestó.

Ortiz afirmó que, actualmente, las demandas laborales superan los 11 mil millones de lempiras, de los cuales ya se han pagado alrededor de 4 mil millones, mientras que el resto continúa en proceso.

“Si solo le pagan el 50 % o el 30 %, este compañero va a demandar, y si esa demanda dura 5 o 10 años tienen que pagarle todos los salarios caídos” insistió el sindicalista, al declarar que gran parte del presupuesto estatal se va en los sueldos que dejan de recibir empleados despedidos.

El representante gremial recordó los procesos de intervención de los últimos 10 años, en los cuales asegura que se registraron despidos masivos sin el debido pago de prestaciones a más de 1,300 trabajadores. “Habían más de 2,000 empleados, ahora solo hay 680” confirmó.

El sindicalista expresó que, ante la llegada de una nueva junta interventora, el sindicato ya ha solicitado un espacio de diálogo para conocer los objetivos de las autoridades y presentar propuestas.

Concluyó con una invitación a las nuevas autoridades a priorizar el diálogo y evitar repetir errores del pasado, con la esperanza de llegar a consensos satisfactorios para todas las partes. AD