Nacionales

Sindicato del IP realiza plantón y exige destitución de la directora de Propiedad Intelectual

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- El Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Propiedad (IP), realizan una protesta en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), para exigir que se destituya a la directora de Propiedad Intelectual, Gilda Madrid por abuso de autoridad.

“Necesitamos un cambio, este problema de la directora es de conocimiento de todo el personal y las autoridades, no es justo que por una venia política la quieran tener aquí”, señaló una de las sindicalistas.

Agregó que la dignidad no se negocia, las personas que laboramos pedimos su destitución porque muchos de los empleados ya los tiene enfermos.

Los sindicalistas portaban pancartas mostrando su malestar con la funcionaria.

Indicó que Libre les enseñó a exigir las cosas con protestas y eso es lo que estamos haciendo.

“Hay colaboradores que lloran todos los días por el mal trato que reciben por esta funcionaria que está abusando de su puesto”, apuntó. IR

