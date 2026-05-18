Sindicato del IP mantiene tomas en distintas oficinas nivel nacional por masivos despidos

Tegucigalpa – Trabajadores del Instituto de la Propiedad (IP), mantienen tomas simultáneas en distintas oficinas del país, en protesta por lo que denuncian como más de 400 despidos a nivel nacional.

Según reportes, las tomas incluyen ciudades como La Ceiba, Yoro, Roatán, Trujillo, San Pedro Sula y Tegucigalpa, que han paralizado la atención al público en estos centros.

El Sindicato de Empleados del Instituto de la Propiedad (SIEPIP), denunció que las cancelaciones han vulnerado derechos laborales, por lo que mantendrán las acciones de presión hasta que respondan las autoridades.

Los manifestantes expresaron que entre los afectados hay directivos con fuero sindical, mujeres embarazadas, pacientes con cáncer y más de 90 afiliados a la organización.

También aseguraron que han solicitado una reunión entre la Junta Directiva del Sindicato y el titular de la institución, Luis Torres, pero afirman no haber sido atendidos.

El sindicato advirtió que las protestas continuarán de forma indefinida mientras no se atiendan sus demandas.

Hasta el momento, las autoridades de la institución no han emitido una posición oficial sobre el paro de labores. AD