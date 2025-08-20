Sindicato del INFOP denuncia ante el CONADEH al director de la institución

Tegucigalpa– Miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), se apersonaron a ampliar una denuncia ante la Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), contra el director, Carlos Suazo por el cierre indefinido de la oficina sindical y una línea investigativa contra el dirigente, Antolino Díaz.

La denuncia de los sindicalistas contra Suazo es por ataque sindical y abuso de autoridad.

Desde el martes las oficinas del sindicato permanecen cerradas con candado.

Los sindicalistas señalaron que era un abuso de parte de la dirección de la institución.

En ese sentido, realizan las denuncias formales en los entes de derechos humanos.

La oficina permanecerá cerrada de forma indefinida denunció el sindicato. IR