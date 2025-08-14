Sindicato del IHSS realiza plantón al oponerse al traslado de oficinas administrativas a un centro comercial de SPS

San Pedro Sula- Los miembros del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (SITRAIHSS), realizan un plantón en frente de la institución en rechazo al traslado de las oficinas administrativas a un centro comercial de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Los manifestantes señalaron que como miembros del sindicato deben de percatarse de que los empleados estén cumpliendo con sus deberes y que las autoridades cumplan con sus derechos.

En ese sentido, indicaron que cambiar las oficinas a un centro comercial no es lo mejor para la atención que deben de tener los derechohabientes.

Según los trabajadores, la mudanza implicaría un gasto excesivo que afectaría las finanzas de la institución, estimado en casi 26 mil dólares.

Los sindicalistas mostraron su rechazo de manera pacífica, con pancartas y consignas, argumentando que el costo del nuevo inmueble no está justificado y que los recursos podrían destinarse a mejorar los servicios que recibe la población.

“Hay espacios dentro del mismo hospital para poder adaptarse, no vamos a estar mejor, no son condiciones para que funcionen las oficinas”, apuntaron. IR