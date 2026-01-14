Sindicato del IHSS denuncia irregularidades en la compra del equipo médico

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Emilio Trujillo, denunció irregularidades en la compra del equipo médico realizada a menos de un mes de finalizar el gobierno de Xiomara Castro.

Trujillo dijo que la presidenta Castro le dio a la junta interventora del IHSS la potestad de realizar compras directas, “ellos llegaron al Seguro Social con amplios poderes para hacer compras directas”.

La transacción realizada a menos de un mes de la finalización del gobierno de Xiomara Castro, fue autorizada por los interventores Carla Marina Paredes Reyes, Samuel Zelaya Castro y Marco Antonio Destephen Soler, levantando sospechas en torno a la legalidad y responsabilidad administrativa, según el dirigente sindical.

Y aunque indicó que confía en que se siguieron los procesos adecuados para realizar la compra de equipo médico por un monto de 700 millones de lempiras, recriminó que se haya hecho en los últimos días del gobierno.

Entre los equipos médicos de la compra incluye Arcos C en ortopedia, Arcos C en neurología, unidades de rayos X en móviles, mamógrafos digitales, densitómetros, rayos X fijos de columna, rayos X con fluoroscopios y otros.

“Esto ha levantado suspicacia entre la población”, destacó al coincidir que la compra directa no es la vía más correcta, “debió ser por licitación pública”, dijo. VC