spot_img
Nacionales

Sindicato del Hospital Escuela denuncia ola de asaltos adentro y afuera del centro asistencial

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– El Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, denunció una insoportable ola de asaltos que se dan lugar al interior y exterior del máximo centro asistencial de Honduras.

Según los agremiados, urge el fortalecer la seguridad, ya que “miramos que la situación de contratar personal se ha vuelto engorrosa y a veces no hay presupuesto”.

Agregaron que la temporada siempre atrae la delincuencia en todos lados y ha llegado al Hospital Escuela.

“Hemos tenido denuncias de personas humildes que han sido despojadas de su pertenencia y como sindicato hemos observado muy pocos guardias”, aseguraron.

En ese sentido, pidieron a las autoridades de Seguridad enviar patrullas en las afueras del centro asistencial para evitar que los delincuentes ingresen al hospital. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024