Sindicato de trabajadores se movilizan hacia los bajos del CN

Tegucigalpa – La tarde de este martes el Sindicato de Trabajadores realizan una movilización que partió desde la Calle Real hasta concentrarse en los bajos del Congreso Nacional, en el centro de la capital.

–La Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH) convocó a sindicatos y organizaciones sociales a un plantón frente al Congreso Nacional.

La jornada se desarrolló de forma pacífica, con la participación de decenas de afiliados que exigieron ser escuchados por las autoridades.

Durante la protesta, los manifestantes presentaron una serie de peticiones relacionadas con mejoras laborales, cumplimiento de derechos y condiciones dignas de trabajo.

Los representantes del sindicato señalaron que esperan una respuesta concreta por parte del Congreso Nacional.

Los manifestantes se encuentran en las afueras del Congreso Nacional. IR