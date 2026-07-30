Sindicato de Migración denuncia más de 500 despidos y presunto hostigamiento laboral en el INM

Tegucigalpa- El Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) denunció el despido de más de 500 empleados en los últimos días y aseguró que entre los afectados se encuentran mujeres embarazadas o en período prenatal y postnatal, personas con discapacidad y trabajadores amparados por fuero sindical.

Wilmer Valladares, presidente del Sindicato de Migración, afirmó que la situación genera preocupación entre los trabajadores y denunció presuntos actos de hostigamiento laboral que, según dijo, estarían orientados a provocar la renuncia de los empleados.

“Tenemos compañeras despedidas en estado de embarazo, en postnatal y prenatal, que están siendo vulneradas al ser despedidas”, manifestó Valladares.

El dirigente sindical también señaló que algunos trabajadores con discapacidad, acreditada mediante documentación de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y constancias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), han sido separados de sus puestos.

Asimismo, denunció el traslado de empleados que cuentan con fuero sindical y que, según explicó, deben asumir gastos adicionales debido a que son enviados a otras zonas sin recibir viáticos ni contar con condiciones para su alojamiento.

“Lo que están haciendo es obligar a los compañeros a renunciar”, afirmó Valladares, quien sostuvo que los trabajadores tienen derechos que, a su criterio, no están siendo respetados.

Como ejemplo, mencionó el caso de un trabajador con discapacidad auditiva que, según relató, fue despedido, posteriormente reintegrado y finalmente separado nuevamente de su puesto.

Valladares también expuso el caso de Jennifer Castellanos, una trabajadora que, según el dirigente sindical, fue despedida pese a presentar documentación relacionada con una discapacidad en su rodilla. Aseguró que inicialmente se cuestionó la vigencia de su carnet de Sedesol y que, posteriormente, el sindicato gestionó una constancia de discapacidad ante el IHSS, sin que esto evitara su despido.

Ante estas situaciones, el presidente sindical hizo un llamado al director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, para que reciba a la representación sindical junto con su representante legal y acompañamiento de la Confederación Unitaria de Trabajadores.

El sindicato aseguró además que ha recurrido a instancias nacionales e internacionales en busca de respuestas. Valladares indicó que representantes de la organización viajaron a San José, Costa Rica, para presentar una denuncia ante organismos internacionales y que también participaron, junto con otros sindicatos, en reuniones ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para exponer sus reclamos.

Finalmente, el representante del sindicato pidió a las autoridades del INM atender las denuncias, revisar los despidos y garantizar el respeto de los derechos laborales, especialmente en los casos de trabajadores que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o cuentan con protecciones laborales especiales. De momento no se conoce la versión oficial de parte de las autoridades del INM,sobre la denuncia del sindicato.LB