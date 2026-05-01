Sindicato de la ENEE respalda subsidio eléctrico, pero solicita focalizarlo para familias en pobreza extrema

Tegucigalpa- El representante del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, respaldó la decisión del Gobierno de mantener el subsidio a la energía eléctrica.

Sin embargo, Aguilar solicitó que se prioricen los sectores más vulnerables, al considerar que miles de familias no pueden cubrir simultáneamente sus necesidades básicas y el pago del servicio.

El dirigente explicó que, de aplicarse de manera correcta, el subsidio podría beneficiar a unas 450 mil familias, aunque advirtió que un esquema generalizado podría incluir a sectores que no lo necesitan.

“Si paga la energía no come y si come no paga la energía”, alegó, por lo que insistió en que este beneficio debe sostenerse como una medida de alivio social para hogares de escasos recursos, especialmente en medio del alza de los combustibles.

El representante sindical subrayó que la energía eléctrica es clave para el funcionamiento de la economía, ya que impulsa la producción y el bienestar social, por lo que pidió buscar alternativas para amortiguar cualquier incremento en la tarifa.

El Gobierno de Honduras anunció la continuidad del subsidio que cubre el 100 % en la factura eléctrica para los hogares con consumos entre 1 y 150 kWh, medida que estará vigente del 1 de mayo al 2 de agosto de 2026. AD