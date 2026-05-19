Sindicato de la ENEE desaprueba cierre temporal de Patuca III

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE), Miguel Aguilar, advirtió que la salida de operación de la central Patuca III provocaría inestabilidad en el sistema eléctrico del departamento de Olancho.

Aguilar agregó que la demanda en la zona ronda los 30 megavatios, por lo cual los racionamientos podrían impactar a unas 40 mil a 50 mil personas.

“La salida de Patuca III obliga a meter energías térmicas altamente caras” explicó, lo cual catalogó como una alternativa menos estable para el sistema.

El dirigente indicó que municipios fronterizos como Catacamas y Juticalpa serían las zonas más afectadas debido a la distancia y las condiciones del sistema de transmisión eléctrica.

Sobre los posibles cortes, advirtió que podrían presentarse interrupciones por varias horas debido a problemas de voltaje.

Según el representante del gremio, la inestabilidad del sistema llevaría a caídas constantes de la línea eléctrica por sobrecalentamiento o fallas en los circuitos. AD