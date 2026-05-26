Sindicato de la ENEE denuncia presunto boicot interno para frenar transformación en distribución eléctrica

Tegucigalpa – El presidente del sindicato de trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Sitraenee), Miguel Aguilar, denunció este martes la existencia de un presunto boicot interno que estaría obstaculizando la transformación operativa de la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTFD), impulsada por las actuales autoridades del sector energético.

– La denuncia del Stenee se produce en medio de los esfuerzos del gobierno por reestructurar la ENEE y mejorar la prestación del servicio eléctrico a nivel nacional.

– Los equipos tanto de la unidad técnica como de la ENEE han armado un boicot para que no avance la distribución de energía, expuso.

Durante declaraciones brindadas a la radio HRN, el dirigente sindical aseguró que acciones deliberadas desde dentro de la unidad técnica, con posibles intereses externos, están frenando la implementación de cambios orientados a mejorar la eficiencia, tecnificación e integración del sistema de distribución eléctrica en el país.

“Está fraguado ya un boicot en la parte técnica operativa de la unidad técnica de control de distribución y ejecutivos técnicos de la ENEE en contra de la instrucción que han dado las autoridades para hacer más eficientes, tecnificar e integrar la operación de distribución y atender de mejor manera al pueblo hondureño”, denunció Aguilar.

De acuerdo a las versiones del sindicalista, la instrucción del Ejecutivo y de la gerencia general busca unificar la operación de distribución para ofrecer un mejor servicio a la población hondureña. Sin embargo, afirmó que “existe un boicot descarado” por parte de sectores que se oponen a la reestructuración institucional.

El jefe sindical explicó que parte del personal involucrado fue contratado durante la administración anterior, aunque también señaló que hay empleados de larga data que rechazan los cambios. Esta resistencia, citó, afecta áreas clave como mantenimiento, atención al cliente y operación de redes.

Igualmente, cuestionó que la ENEE no esté aprovechando plenamente a su personal técnico capacitado, limitando su trabajo a tareas menores como mantenimiento de luminarias, en lugar de integrarlos en labores estratégicas dentro de la red eléctrica nacional.

De acuerdo con el sindicato, el supuesto boicot se refleja en la paralización o retraso de proyectos relacionados con: mantenimiento preventivo y correctivo, ampliación de redes eléctricas, segmentación de redes secundarias y compra y utilización de equipos técnicos.

El problema, aseguró, se ha identificado a través de reportes de trabajadores en distintas regiones del país, incluyendo la zona norte, centro y atlántica.

Grave denuncia

Otro de los señalamientos de Aguilar apunta a la adquisición de equipos durante la administración anterior. El dirigente indicó que algunos medidores eléctricos presentan fallas, incluso calificándolos como “desechables” algunos debido a problemas de temperatura o incompatibilidad con la demanda real de consumo en el país.

También mencionó la compra de herramientas y equipos en mal estado, lo que amerita una auditoría para determinar responsabilidades y cuantificar posibles pérdidas económicas para el Estado.

El jefe del sindicato hizo un llamado a las actuales autoridades para realizar una auditoría exhaustiva que permita esclarecer las compras realizadas y evaluar el impacto financiero. Además, reiteró la necesidad de avanzar hacia un modelo de operación integrado, dejando atrás esquemas fragmentados que, a su juicio, han limitado la eficiencia del sistema eléctrico.

“El objetivo es reducir costos operativos y trasladar esos ahorros a mejoras en infraestructura, como la compra de transformadores y equipos que eleven la calidad del servicio”, concluyó. JS