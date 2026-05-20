Sindicalistas protestan ante despidos frente a la Secretaría de Trabajo

Tegucigalpa – Frente al Centro Cívico Gubernamental, miembros del sindicato de la Secretaría de Trabajo realizan este miércoles una manifestación para expresar su rechazo a los despidos masivos que, según denunciaron, se han venido registrando dentro de la institución.

Los manifestantes se concentraron en las afueras del complejo gubernamental portando pancartas y consignas en defensa de los empleados cesados, asegurando que las acciones afectan directamente a decenas de familias hondureñas que dependen de esos ingresos para su sustento diario.

Durante la protesta, representantes sindicales señalaron que los despidos han generado incertidumbre y preocupación entre los trabajadores, quienes temen que continúen las cancelaciones de contratos y plazas en distintas áreas de la Secretaría de Trabajo.

Asimismo, los dirigentes exigieron el reintegro inmediato de los empleados separados de sus cargos, argumentando que muchos de los casos se han ejecutado sin las debidas garantías laborales ni procesos transparentes.

Los quejosos también hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para que establezcan un diálogo con el sindicato y brinden una respuesta pronta a sus demandas, con el fin de evitar que el conflicto continúe escalando.

La manifestación se desarrolla de forma pacífica mientras los participantes reiteraron su compromiso de mantener las acciones de presión hasta obtener una solución favorable para los trabajadores afectados. IR