Sindicalistas mantienen toma del INFOP por segundo día consecutivo

Tegucigalpa-Por segundo día consecutivo, las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), continúan tomadas por miembros del sindicato de empleados, quienes exigen respuestas ante despidos y denuncias de politización dentro de la institución.

Según declaraciones de Edgar Padilla, representante sindical, la administración del INFOP envió ayer a dos ejecutivos acompañados por el Inspector del Trabajo para constatar la situación.

Sin embargo, no se logró ningún avance en las negociaciones. «Ambas partes expusieron sus puntos de vista, pero ellos consideran la toma ilegal, mientras que nosotros estamos seguros de que es legal porque hemos agotado todas las instancias de diálogo durante más de un año y medio. No han respetado los compromisos adquiridos y, hasta ahora, no hemos recibido ningún acercamiento por parte de las autoridades», manifestó Padilla.

Los sindicalistas aseguran que los servicios del INFOP continúan suspendidos a nivel nacional debido a la toma y que se mantendrán en esta posición hasta recibir una respuesta satisfactoria.

«Seguimos con asambleas informativas y manteniendo la unidad de nuestra base. No estamos dispuestos a ceder porque se trata de puntos clave para el buen funcionamiento del INFOP», agregó el representante sindical.

Mientras tanto, el pabellón nacional permanece instalado en el portón principal de la institución, sin actividades académicas ni acceso para empleados. La situación sigue sin resolverse, a la espera de un posible diálogo entre las partes. LB