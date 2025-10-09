Sindicalistas de hospitales psiquiátricos piden a Finanzas ponerse al día antes de las elecciones

Tegucigalpa – El presidente del Sindicato de Trabajadores de los Hospitales Psiquiátricos, Mario Rojas indicó este jueves que si la Secretaría de Salud hace efectivos los pagos que le adeuda a este gremio, no quedaría deuda pendiente.

“Estamos esperando que regrese la modificación presupuestaria de la Secretaría de Finanzas para poder hacer efectivos los pagos, es una cuestión que lleva su tiempo, pero ya hemos avanzado”, manifestó.

Rojas dijo que los sindicalistas esperan que en el transcurso de la semana empiecen a salir unas deudas pendientes que no se hicieron efectivas del año pasado, pero que tenemos la fe que este año van a ser efectivas dichas deudas.

“Finanzas cierra su año fiscal y no se hacen efectivos los pagos, por lo menos los trámites, nos quedaríamos otra vez con la deuda pendiente”, dijo al externar que confía que no se pague la deuda para no empezar el año 2026 con protestas.

El dirigente sindical señaló que una de las deudas está pendiente de 2 mil 500 lempiras para cada trabajador que es el riesgo laboral y son aproximadamente 80 personas, pero no solo se les debe un mes. A algunos se les debe hasta 11 meses.Además se les adeuda el sueldo variable, que corresponde 2 mil 300 lempiras a cada trabajador de un total de 160 personas, más unas vacaciones pendientes”, detalló al agregar que esperan que este mes o el siguiente (noviembre), se hagan efectivos los pagos. VC