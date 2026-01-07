Sindicalistas cifran en 60 mil los empleos perdidos en los últimos dos años

Tegucigalpa – La coordinadora del Proyecto Maquila de la Central General de Trabajadores (CGT), Evangelina Argueta estimó en 60 mil los empleos perdidos en los últimos dos años en el país, tras el cierre de 18 empresas.

“Después de hacer la revisión y la evaluación que hacemos todos los años encontramos que solo la CGT perdió ocho organizaciones sindicales, significa que ocho empresas cerraron, las otras organizaciones hemos revisado cuatro sindicatos perdidos y además despidos en el resto de las empresas, cuantificamos 60 mil empleos perdidos”, afirmó.

Para la sindicalista, esta cifra habla de una catástrofe de pérdidas de empleo en el país, algo grave “porque quiere decir que el 50 % de la maquila se vio fuertemente afectada en los últimos dos años”.

Argueta indicó que entre las 18 empresas que cerraron figuran empresas pequeñas que no estaban sindicalizadas, pero que al final cuentan ya que son empleos que pierden. Destacó que también incluye entre esas empresas, algunas con una fuerte masa salarial de 3 mil o 4 mil trabajadores.

El impacto del cierre de maquilas se refleja en el comercio de Choloma y Villanueva, en el departamento de Cortés, donde se requiere una estrategia para recuperar los empleos perdidos. VC