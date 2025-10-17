Sinager autoriza L.500 millones para atender la emergencia por las lluvias en Honduras

Tegucigalpa – El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) informó este viernes que destinará 500 millones de lempiras para atender la emergencia por las lluvias en Honduras.

La presidenta Xiomara Castro, las Fuerzas Armadas y las instituciones que conforman Sinager se reunieron para definir los planes para atender los daños y las emergencias a causa de las lluvias en la capital hondureña y otros municipios.

El titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), José Jorge Fortín, manifestó que los fondos serán gestionados por la Secretaría de Finanzas que tiene que identificar de donde sacar los recursos.

Señaló que la Secretaría de Finanzas debe identificar los fondos nacionales, internacionales y de las instituciones del Estado para atender la emergencia con acompañamiento de la Secretaría de Transparencia.

“La cantidad de 500 millones debe ser reglamentada y definida con (Secretaría) Finanzas en un PCM en este mismo día; en el Distrito Central se deberán presentar el informe de daños junto a Copeco”, dijo el vicealmirante Fortín.

Detalló que Copeco, el programa de Red Solidaria, Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Secretaría de Salud, Sistema 911, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben activarse para atender la emergencia.

Mientras que la presidenta Xiomara Castro mencionó que Copeco estará informando permanentemente a la población todo lo que esté en emergencia y todo lo que se necesita para garantizar la paz y la tranquilidad.

«Las personas que hoy están sufriendo por estas tormentas, nos solidarizamos con ellos, pero sepan que acá hay un gobierno que está presente y que estamos listos para poder atender las necesidades primordiales que hoy está sufriendo la población tanto en el Distrito Central como en algunos sectores de nuestro país», externó. AG