Sin vida hallan al hijo del alcalde de San Sebastián, Lempira

Tegucigalpa – La tarde de este domingo se reportó el hallazgo sin vida del hijo del alcalde Lucio Molina de San Sebastían en el departamento de Lempira, occidente de Honduras.

De acuerdo a la información preliminar, el joven fue encontrado sin vida en el interior su cuarto en la colonia Inprema. El joven respondía al nombre de Dani Molina.

No se conoció la manera de muerte del hijo del edil lempireño. Un equipo de la Policía y elementos de Medicina Forense llegaron para hacer el levantamiento del cuerpo.

Decenas de personas, familiares y amigos llegaron para mostrar sus muestran de condolencia a los apesarados deudos.