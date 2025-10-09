Sin vida hallan a una mujer en Santa Cruz de Yojoa

Tegucigalpa- Otra mujer ha sido asesinada en Honduras, generando luto y dolor en su familia, tras ser encontrada degollada al interior de su vivienda en Santa Cruz de Yojoa, norte del país.

La fémina fue identificada como Lila Gonzales.

El hecho violento se registró en el sector conocido como Agua María, lugar donde residía la mujer.

Familiares de la víctima la encontraron esta mañana con una herida de arma blanca en su cuello.

Los familiares señalan como principal sospechoso a la pareja de la víctima quien se dio a la fuga.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para iniciar con las pesquisas del hecho violento.

Las muertes de mujeres no cesan en Honduras, suman más de 190 las féminas asesinadas en el territorio nacional. IR