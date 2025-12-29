Sin vida hallan a joven que desapareció la tarde del domingo en la capital

Tegucigalpa – En la zona de La Cuesta # 1, salida al norte de la capital hondureña, fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven que había sido reportado como desaparecido.

La víctima identificada como Riquelme Alexander Sosa Sosa (17), fue a recoger a una muchacha la tarde del domingo, pero desde ese momento no se supo nada de su paradero.

En su última comunicación con sus familiares, el occiso les dijo que estaba en un campo de fútbol de la zona y que pronto llegaría a su vivienda.

Personeros de medicina forense se desplazaron a la escena, un predio baldío, para hacer el levantamiento del cuerpo, al tiempo que policías rodearon la escena donde se hizo el hallazgo.

Al menos siete homicidios diarios se registran en Honduras, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. JS