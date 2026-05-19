Sin vida hallan a joven estilista reportado desaparecido desde el fin de semana

Tegucigalpa – Marlon Antonio Bonilla Sandoval, de 23 años, fue hallado sin vida en una casa abandonada en el sector Las Hamacas de la colonia Nueva Suyapa en la capital hondureña.

Según información, la familia lo buscaba desde el pasado sábado sin imaginar que, a pocos metros de donde residían, se encontraba el cuerpo del joven estilista.

Autoridades llegaron a la zona para realizar el levantamiento e iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la causa de muerte, los familiares esperan que se esclarezca su caso. IR