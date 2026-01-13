Sin vida hallan a dos personas en diferentes sectores de la capital

Tegucigalpa – Sin vida fueron encontrados los cuerpos de dos personas este martes en diferentes sectores de la capital hondureña.

Uno de los sucesos se registró bajo el puente Bailey ubicado en la Primera Avenida de Comayagüela, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona, mismo que, preliminarmente, se maneja como violenta.

Se desconoce la identidad del occiso, quien habría sido asesinado y arrojado hasta el río.

Asimismo, elementos policiales han dado con el cuerpo sin vida de un hombre en una quebrada de la colonia Villa Nueva sector uno de la capital.

El occiso, quien permanece como desconocido, fue encontrado con signos de tortura y descalzo en una zona apartada de la quebrada.

Las autoridades ya se encuentran realizando las pesquisas correspondientes.

Mientras que los cuerpos de los ahora occisos fueron trasladados a la morgue capitalina. IR